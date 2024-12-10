Илон Маск заявил, что не хочет появляться на обложках журналов

Предприниматель Илон Маск написал в соцсетях, что не хочет появляться на обложках журналов.Ранее Маск отметил, что ему очень не хотелось бы становиться «Человеком года» в 2024 году по версии журнала Time.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии