Министр финансов США оказался ушлым историческим напёрсточником

Почему в статье о Тегеранской конференции Бессент «забыл» упомянуть Сталина Светлана Гомзикова На фото: глава американского Минфина Скотт Бессент (Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP/TASS) Материал комментируют: Сергей Черняховский Глава американского Минфина Скотт Бессент в публикации о Тегеранской конференции 1943 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кровавой барыне п...
- Кровавой барыне п...
- Кровавой барыне п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым