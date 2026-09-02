Министр финансов США оказался ушлым историческим напёрсточником

Почему в статье о Тегеранской конференции Бессент «забыл» упомянуть Сталина Светлана Гомзикова На фото: глава американского Минфина Скотт Бессент (Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP/TASS) Материал комментируют: Сергей Черняховский Глава американского Минфина Скотт Бессент в публикации о Тегеранской конференции 1943 г.