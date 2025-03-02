Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Глава Комитета по обороне ГД РФ: Россия размещает тактические ракеты в Сербии в ответ на военное усиление США и НАТО на Балканах

Глава Комитета по обороне ГД РФ: Россия размещает тактические ракеты в Сербии в ответ на военное усиление США и НАТО на Балканах

На Балканах, в Сербии, будут размещены тактические ракеты России — РФ снова ломает планы США и НАТО. Этот шаг — прямой ответ на расширение [усиление] альянса в регионе и постоянные провокации вокруг Косово.

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Людмила Фирстова
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