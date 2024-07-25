Ситуация в Николаеве - хуже некуда. Нескончаемая стена огня: Что такого особенного подорвали русские, накрыв "жирную нору"

ФОТО: Kandinsky Сегодня 31K прочитали Российские войска произвели серию ударов по аэродрому Вознесенска, а спустя немного времени в этом районе вспыхнул огромный пожар, который не могут даже локализовать.
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