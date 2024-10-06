Токаев заявил, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что атомная электростанция в стране должна возводиться силами международного консорциума, состоящего из мировых компаний, его заявление транслирует издание «ТАСС».
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