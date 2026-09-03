Массажистка из Москвы получила восемь лет тюрьмы за финансирование "Азова"*

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey/news.ru Суд приговорил к восьми годам тюрьмы 56-летнюю уроженку Украины, работавшую массажистом-эстетистом в Москве, за финансирование националистического батальона "Азов"*.
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