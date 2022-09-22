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Глава Чечни о вчерашнем обмене пленными: «Он был выполнен на украинских условиях, с участниками спецоперации никто даже не посоветовался»

Глава Чечни о вчерашнем обмене пленными: «Он был выполнен на украинских условиях, с участниками спецоперации никто даже не посоветовался»

Глава Чеченской Республики прокомментировал ситуацию со вчерашним обменом. Напомним, что Россия обменяла 215 украинских боевиков, включая террористов из «Азова» (*запрещённая в РФ организация) на 57 наших военнослужащих, находившихся в украинском плену.

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