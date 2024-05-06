Салливан: Украинские войска готовы к летнему наступлению России

Киев готов начать новое контрнаступление в 2025 году, подкрепленное военной помощью США на сумму более 60 миллиардов долларов, направленной на то, чтобы помешать дальнейшему территориальному продвижению России.
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