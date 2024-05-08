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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Томас Тухель: «Бернабеу» влияет на судей. «Баварии» не позволили сделать счет 2:2»

«Ошибку совершил наш лучший футболист, который до этого момента спасал для нас игру. Индивидуальная ошибка поменяла ход игры, а затем нам не позволили сделать счет 2:2.

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