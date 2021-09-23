Глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина обвинила Моргенштерна в пермской трагедии

Причиной стрельбы в Пермском госуниверситете, жертвами которой стали восемь человек, является дурное влияние «различных лидеров общественного мнения», включая рэпера Моргенштерна, считает глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина.
Причиной стрельбы в Пермском госуниверситете, жертвами которой стали восемь человек, является дурное влияние «различных лидеров общественного мнения», включая рэпера Моргенштерна, считает глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина.
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