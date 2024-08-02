На фестивале в "Сколково" заработала горка для зимних дисциплин

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев В "Сколково" в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" заработала 145-метровая горка для зимних видов спорта, где гости форума смогут заняться зимними видами спорта, сообщила пресс-служба организаторов.
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