Семьи погибших и раненых при атаке дронов в Подмосковье получат денежную выплату

Об этом рассказал Андрей Воробьев Семьи погибших и пострадавшие после атаки киевских беспилотников в Московской области получат денежную поддержку от 100 тысяч до одного миллиона рублей, пишет телеканал 360.
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