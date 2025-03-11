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Петербургский дневник

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Семьи погибших и раненых при атаке дронов в Подмосковье получат денежную выплату

Семьи погибших и раненых при атаке дронов в Подмосковье получат денежную выплату

Об этом рассказал Андрей Воробьев Семьи погибших и пострадавшие после атаки киевских беспилотников в Московской области получат денежную поддержку от 100 тысяч до одного миллиона рублей, пишет телеканал 360.

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