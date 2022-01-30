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Ламар Одом: «Все равно ставлю на победу «Лейкерс» в чемпионате»

Бывший игрок НБА Ламар Одом уверен, что «Лейкерс» станут победителями этого сезона. «Я думаю, что они достаточно хороши, чтобы выиграть чемпионат.

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