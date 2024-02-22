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Средства ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Ростовской областью

Средства ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Ростовской областью

Об этом сообщили в Минобороны РФ.фото: wikiрedia.org--> В Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую зенитную ракету С-200, которая была переоборудована для наземных ударов.

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