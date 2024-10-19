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  • Руслан Хусаинов
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Исследователи утверждают, что расширение доступа к препаратам для снижения веса может спасти тысячи жизней ежегодно

Согласно новому исследованию, проведенному исследователями Йельской школы общественного здравоохранения и Университета Флориды (University of Florida), расширение доступа к новым, высокоэффективным лекарствам для снижения веса может предотвратить более 40 000 смертей в год в Соединенных Штатах.

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