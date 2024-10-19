Исследователи утверждают, что расширение доступа к препаратам для снижения веса может спасти тысячи жизней ежегодно

Согласно новому исследованию, проведенному исследователями Йельской школы общественного здравоохранения и Университета Флориды (University of Florida), расширение доступа к новым, высокоэффективным лекарствам для снижения веса может предотвратить более 40 000 смертей в год в Соединенных Штатах.