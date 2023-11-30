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Крупный пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован

Крупный пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован

Пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону локализован на площади 4000 м2, сообщает ТАСС. За час до этого глава администрации города Алексей Логвиненко написал в своем телеграм-канале, что площадь пожара составляет 3000 м2, и в настоящее время тушить его помогают подразделения ГО и ЧС, «Водоканала» и Ростовских городских электрических сетей.

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