Польская оппозиция пообещала Дуде и Моравецкому трибунал при победе на выборах

Польская оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» заявила, что привлечет к гострибуналу главу государства, председателя правительства и других представителей действующей власти в случае своей победы на предстоящих парламентских выборах.
Польская оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» заявила, что привлечет к гострибуналу главу государства, председателя правительства и других представителей действующей власти в случае своей победы на предстоящих парламентских выборах.
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