В Британии партия Reform UK запустит подразделение по образцу DOGE

Консультативное подразделение, созданное для борьбы с лишними расходами правительства и повышения эффективности местных властей по образцу американского департамента государственной эффективности (DOGE) запустит британская партия Reform UK.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии