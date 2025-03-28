В Иркутске прошло первое заседание комиссии по выборам мэра

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска провела первое заседание. Напомним, что состав комиссии утвердили накануне, в него вошли общественные деятели, глава Избирательной комиссии Иркутской области, известные люди из сферы образования и науки.