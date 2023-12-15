Логово гигантов.

Инспекция хранилищ ´Белшины´ в рамках нашего ´складового´ проекта была бы непростительно неполной без посещения складов готовой продукции - материального воплощения труда тысяч рук и сотен единиц техники Общества.
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