«АлФарма» вложит в строительство нового фармацевтического завода свыше 1,2 млрд рублей

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и компания «АлФарма» подписали соглашение о создании на территории особой экономической зоны «Дубна» современного высокотехнологичного комплекса по разработке и производству лекарственных средств.
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