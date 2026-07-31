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Власти Ярового в суде смогли доказать, что улучшили качество ЖКУ

Власти Ярового в суде смогли доказать, что улучшили качество ЖКУ

Министерство не представило доказательств нецелевого расходования бюджетных средств Арбитражный суд Алтайского края отказал региональному Минстрою в удовлетворении иска к администрации Ярового о взыскании 38,8 млн рублей.

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