Власти Ярового в суде смогли доказать, что улучшили качество ЖКУ

Министерство не представило доказательств нецелевого расходования бюджетных средств Арбитражный суд Алтайского края отказал региональному Минстрою в удовлетворении иска к администрации Ярового о взыскании 38,8 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии