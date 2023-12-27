Театр абсурда
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Театр абсурда

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Жду высоких рейтингов канала Эрнста

Жду высоких рейтингов канала Эрнста

  Вообще-то с этой голой вечеринкой весело получилось. Рэпер в белых штанах сразу объяснил, дескать так себе пати, он сразу все прочухал.

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Комментарии
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J
Jubar
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12 час.
Elena Dmitrieva
Ну вообще эрнст эту шваль и пригласил на новогодние программы и щедро с ними расплатился из наших , общенародных денег. Кто делает рекламу всей этой подлой продажной шайке? Именно этот толстомордый эрнст, который непонятно за какие заслуги уже несколько десятилетий засирает пошлостью главный российский канал
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12 час.
АТ
Александр Терехов
Вы не будете смотреть, а вот огромное число тупоголовых смотря это вертепное зрелище вообще дуреют!
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11 час.

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