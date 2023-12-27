Жду высоких рейтингов канала Эрнста

Elena Dmitrieva

Ну вообще эрнст эту шваль и пригласил на новогодние программы и щедро с ними расплатился из наших , общенародных денег. Кто делает рекламу всей этой подлой продажной шайке? Именно этот толстомордый эрнст, который непонятно за какие заслуги уже несколько десятилетий засирает пошлостью главный российский канал