Папа Римский Франциск попросил у русских прощения и призвал начать переговоры с Украиной Папа Римский Франциск сегодня в день, когда православные христиане отмечают Прощеное воскресенье, попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России, а также предложил украинцам и русским простить друг друга и начать переговоры в Прощеное воскресенье, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова «Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры.