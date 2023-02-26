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Папа Римский Франциск попросил у русских прощения и призвал начать переговоры с Украиной

Папа Римский Франциск попросил у русских прощения и призвал начать переговоры с Украиной

Папа Римский Франциск попросил у русских прощения и призвал начать переговоры с Украиной Папа Римский Франциск сегодня в день, когда православные христиане отмечают Прощеное воскресенье, попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России, а также предложил украинцам и русским простить друг друга и начать переговоры в Прощеное воскресенье, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова «Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры.

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