Обновлённые алгоритмы позволяют воспроизводить видео с частотой до 18 кадров в секунду Компания E Ink представила Kaleido 4 — четвёртое поколение цветных экранов на электронных чернилах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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