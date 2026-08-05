Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский обвинил Запад в том, что Украина не смогла сбить ни одной ракеты

Зеленский обвинил Запад в том, что Украина не смогла сбить ни одной ракеты

Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на нехватку ракет-перехватчиков для комплексов ПВО и обвинил западных партнеров Киева, что из-за их промедления с поставками на Украине минувшей ночью было поражено несколько объектов.

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