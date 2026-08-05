Зеленский обвинил Запад в том, что Украина не смогла сбить ни одной ракеты

Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на нехватку ракет-перехватчиков для комплексов ПВО и обвинил западных партнеров Киева, что из-за их промедления с поставками на Украине минувшей ночью было поражено несколько объектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии