Росія наклала вето в РБ ООН на продовження поставок транскордонної допомоги в Сирію У результаті дій Росії близько 4 мільйонів жителів північно-західних регіонів Сирії ризикують залишитися без гуманітарної допомоги Росія в п'ятницю наклала вето на заявку Ради Безпеки ООН на 12-місячне продовження поставок із Туреччини допомоги, яку ООН надає приблизно 4 мільйонам жителів північно-західних […] Сообщение Росія наклала вето в РБ ООН на продовження постачання транскордонної допомоги до Сирії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.