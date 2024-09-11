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Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Брюна

Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Брюна

Имущество Евгения Брюна оказалось арестовано судом.Решением суда арестовано имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюнаего обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

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