Участие в мероприятии приняли ректор вуза Дмитрий Боков, член Общественной палаты Рязанской области Ольга Воронова, председатель регионального отделения Союза журналистов Галина Зайцева.
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