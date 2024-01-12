Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему Запад не добил Россию после распада СССР? Называю 6 главных причин

Почему Запад не добил Россию после распада СССР? Называю 6 главных причин

Мне, как историку нередко задают один и тот же животрепещущий вопрос - почему это его величество Запад не добил Россию сразу вслед за победой над Советским Союзом в начале 1990-х? Что ж ответ есть.

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Комментарии
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Vasily Golov
ООО «НПП &quot;Итэлма&quot;» в Костроме начали производить антиблокировочные тормозные системы (ABS) и системы электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей.Весь интернет забит об этом достижении,Но ЭБУ для автомобилей импортируем.Помню Рекорд с импортным кинескопом.Цветом управлялость одной микросхемов,но в России заменили 1 на три.Для каждого луча свое управление.Вышли из проблемы импорта.Создали плазменную телевизионную панель.Корейцы- управление.никому в России панель оказалась не нужной.отдали Корее.
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21 час.
VG
Vasily Golov
Турбонаддув двигателю слабо создать.Все хотят повышения мощности двигателя УАЗу,ВаЗу.Плана не хватает?
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21 час.
Natalya Dolgushina
и плана тоже. вы говорите об отраслях, а не об экономике и народном хозяйстве в целом
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21 час.

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