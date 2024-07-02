Национализация опоздавшая на 10 лет

Акции двух компаний Коломойского в РФ перешли государствуВ пользу РФ также переданы 503 объекта недвижимостиАкции двух компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) изъяты в пользу РФ.