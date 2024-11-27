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Посол КНР предупредил Новую Зеландию о негативных последствиях участия в AUKUS

Посол КНР предупредил Новую Зеландию о негативных последствиях участия в AUKUS

Посол Китая в Новой Зеландии Ван Сяолун заявил, что если Новая Зеландия присоединится к группе безопасности AUKUS, в состав которой входят Австралия, Великобритания и США, то это «неизбежно» будет иметь негативные последствия для отношений страны с Китаем.

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