Посол КНР предупредил Новую Зеландию о негативных последствиях участия в AUKUS

Посол Китая в Новой Зеландии Ван Сяолун заявил, что если Новая Зеландия присоединится к группе безопасности AUKUS, в состав которой входят Австралия, Великобритания и США, то это «неизбежно» будет иметь негативные последствия для отношений страны с Китаем.