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Россия готовится принять капитуляцию Украины как исход СВО

Россия готовится принять капитуляцию Украины как исход СВО

Депутат Рады заявил, что на Украине нет резервов для замены военных ВСУ на передовой. Небензя порекомендовал Западу готовиться к безоговорочной капитуляции Украины По мнению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, в боевых действиях на Украине наблюдается коренной перелом.

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