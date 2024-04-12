Депутат Рады заявил, что на Украине нет резервов для замены военных ВСУ на передовой. Небензя порекомендовал Западу готовиться к безоговорочной капитуляции Украины По мнению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, в боевых действиях на Украине наблюдается коренной перелом.