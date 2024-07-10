👉 Уникальный древний артефакт для измерения длины нашли в Севастополе Это мраморная плита, которую в древности применяли как метрический стандарт.
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👉 Уникальный древний артефакт для измерения длины нашли в Севастополе Это мраморная плита, которую в древности применяли как метрический стандарт.