Путин заступился за экс-канцлера Шрёдера, сказав властям Германии пару вежливых слов на немецком

Президент России осудил нападки на бывшего канцлера Герхарда ШрёдераЖурналист Павел Зарубин поинтересовался у Владимира Путина, как он относится к тому, что бывший канцлер Германии Герхард Шредёр подвергается нападкам из-за своих политических взглядов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии