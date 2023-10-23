Путин заступился за экс-канцлера Шрёдера, сказав властям Германии пару вежливых слов на немецком

Президент России осудил нападки на бывшего канцлера Герхарда ШрёдераЖурналист Павел Зарубин поинтересовался у Владимира Путина, как он относится к тому, что бывший канцлер Германии Герхард Шредёр подвергается нападкам из-за своих политических взглядов.