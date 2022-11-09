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ВСУ за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

30 фактов обстрела со стороны ВСУ зафиксировало за минувшие сутки представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило 9 ноября ведомство в своем Telegram-канале.

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