ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
    Ну да...а потом приписывают себе героические подвиги МАМЫ. А сами... только " всю жизТЬ стручок с усами" (шуточка так...- У меня будет же...
  • Элина Морозова
    Они о таком и не ведают. Это все  бабы должны о них заботиться.- У меня будет же...
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11 часов слониха копала яму и, вытащила то, что шокировало жителей деревни.

11 часов слониха копала яму и, вытащила то, что шокировало жителей деревни.

Не смогла остаться равнодушной к этой истории, решила поделиться ею с вами. Необычная история произошла со слонихой в Индии в 2015 году вблизи района Чатра, который находится около 160 км от города Ранчи.

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