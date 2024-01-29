11 часов слониха копала яму и, вытащила то, что шокировало жителей деревни.

Не смогла остаться равнодушной к этой истории, решила поделиться ею с вами. Необычная история произошла со слонихой в Индии в 2015 году вблизи района Чатра, который находится около 160 км от города Ранчи.
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