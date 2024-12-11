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Петербургский дневник

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Сийярто: Венгрия наложит вето в случае введения Евросоюзом санкций в отношении Грузии

Сийярто: Венгрия наложит вето в случае введения Евросоюзом санкций в отношении Грузии

Об этом он сообщил на пресс-конференции с грузинской коллегой Если Евросоюз предложит ввести санкционные ограничения в отношении должностных лиц Грузии, то Будапешт наложит вето, сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с грузинской коллегой.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Две занозы в обеих половинках у акушерки и она не знает как их вытащить. Просить кого то неудобно, самой не дотянуться!
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