Сийярто: Венгрия наложит вето в случае введения Евросоюзом санкций в отношении Грузии

Об этом он сообщил на пресс-конференции с грузинской коллегой Если Евросоюз предложит ввести санкционные ограничения в отношении должностных лиц Грузии, то Будапешт наложит вето, сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с грузинской коллегой.
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