«МЮ» продал Коллиера «Вест Бромвичу» за 3+5 млн фунтов и 40% от перепродажи

« Манчестер Юнайтед » объявил о трансфере полузащитника Тоби Коллиера в «Вест Бромвич». По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 3 млн фунтов плюс 5 млн в виде бонусов.
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