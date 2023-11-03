Китай и США проведут переговоры по вопросам изменения климата

Пекин, 3 ноября /Синьхуа/ -- Специальный посланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа с 4 по 7 ноября в Калифорнии проведет переговоры со своим американским коллегой Джоном Керри, сообщило в пятницу Министерство экологии и окружающей среды КНР.