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Китай

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Китай и США проведут переговоры по вопросам изменения климата

Пекин, 3 ноября /Синьхуа/ -- Специальный посланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа с 4 по 7 ноября в Калифорнии проведет переговоры со своим американским коллегой Джоном Керри, сообщило в пятницу Министерство экологии и окружающей среды КНР.

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