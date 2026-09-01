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Почти 1,5 тысячи домов в Барнауле планируют перевести на газ до 2030 года

Почти 1,5 тысячи домов в Барнауле планируют перевести на газ до 2030 года

Барнаул вошел в число городов участников федерального проекта Почти 1,5 тысячи частных домов в Барнауле планируют перевести с угольного и дровяного отопления на газ до 2030 года.

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