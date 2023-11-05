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КНР вложила 820 млрд рублей инвестиций в экономику Дальнего Востока РФ

КНР вложила 820 млрд рублей инвестиций в экономику Дальнего Востока РФ

РИА Новости/Евгений Биятов Китай направил на развитие предприятий российского Дальнего Востока 820 миллиардов рублей и тем самым стал самым крупным зарубежным инвестором в округе, заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

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