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Самолётопад на фронте: штурмовики Су-25 попали в засаду бойцов группировки «Восток» на запорожском фронте (КАРТА)

Самолётопад на фронте: штурмовики Су-25 попали в засаду бойцов группировки «Восток» на запорожском фронте (КАРТА)

31 мая около 18:00 зенитчики группировки «Восток» сбили украинский штурмовик Су-25 на запорожском направлении.

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