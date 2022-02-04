Почему кошки мурчат? Научное объяснение

Мурчание кошки — это звук с частотой 20-30 Гц, сопровождающийся вибрацией по телу животного. Возникает в результате сжатия гортани в области голосовых связок, что приводит к колебаниям воздуха при вдохе и выдохе.
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