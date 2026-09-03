Финляндия продлила закрытие границы с Россией еще на два года

Финское правительство продлило еще на два года действие закона, направленного на ограничение въезда через восточную границу страны.
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