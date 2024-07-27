День памяти детей - жертв войны в Донбассе. Одна из целей Специальной Военной Операции - защита жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались жестоким обстрелам со стороны киевских боевиков.
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День памяти детей - жертв войны в Донбассе. Одна из целей Специальной Военной Операции - защита жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались жестоким обстрелам со стороны киевских боевиков.
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