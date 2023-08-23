Президент Литвы Науседа приехал в Киев на празднование Дня Независимости Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа приехал в Киев на празднование Дня Независимости Украины. "Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День независимости Украины", - написал литовский лидер в своем странице в Twitter.
Президент Литвы Гитанас Науседа приехал в Киев на празднование Дня Независимости Украины. "Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День независимости Украины", - написал литовский лидер в своем странице в Twitter.
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