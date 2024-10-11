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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ещенко о Николсоне: «Хороший вариант для ротации состава «Спартака». Он доказывает это голами» 

– Станкович справляется с работой? – Его работу оценим по итогам сезона. Поначалу все было хорошо, сейчас допустили пару осечек, и нужно исправлять ситуацию.

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