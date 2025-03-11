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Царьград

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Артисты присягнули на верность ВСУ. Теперь - расплата. Большая чистка началась

Артисты присягнули на верность ВСУ. Теперь - расплата. Большая чистка началась

После начала СВО многие артисты присягнули на верность киевскому режиму и ВСУ. Теперь их ждёт неминуемая расплата - большая чистка для тех, кто не успел сбежать за границу, уже началась.

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