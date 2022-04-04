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В Краснодарском крае перед судом предстанут обвиняемые в незаконном обороте крупной партии синтетического наркотика и легализации преступного дохода

В Краснодарском крае перед судом предстанут обвиняемые в незаконном обороте крупной партии синтетического наркотика и легализации преступного дохода

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих 25-летних жителей Туапсе, по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частями 4 и 5 статьи 228.

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